Policija zasegla ukradeni luksuzni vozili, ki sta ju vozila Kirgizistanca

Policisti koprske specializirane enote avtocestne policije so včeraj na počivališču Ravbarkomanda zasegli vozili BMW in jaguar z italijanskimi registrskimi tablicami, ki sta ju vozila državljana Kirgizije. Ugotovili so, da sta bila avtomobila ukradena v Italiji. Zoper voznika bodo vložili kazenski ovadbi, so sporočili s policije.

Policisti so pri nadzoru prometa na avtocesti med Postojno in Uncem najprej ustavili avtomobil BMW X5. Pri kontroli dokumentov so ugotovili, da ga je vozil državljan Kirgizije, ki je policistom izročil prenarejeno prometno dovoljenje. Kot so v sporočilu za javnost pojasnili na Policijski upravi Koper, je bila spremenjena serijska številka prometnega dovoljenja. Prav tako so ugotovili, da je na vozilu ponarejena tipska identifikacijska nalepka. Po pridobljeni številki šasije iz računalnika vozila, ki se ni ujemala s številko šasije, odtisnjeno na vozilu, pa so prek policijskih evidenc ugotovili, da je bilo vozilo leta 2019 ukradeno v Italiji.

Ustavili tudi voznika jaguarja i-pace

Ob zaustavitvi omenjenega vozila se je v neposredni bližini ustavil drug voznik osebnega avtomobila jaguar i-pace, prav tako z nameščenimi registrskimi tablicami Italije, za volanom pa je bil prav tako državljan Kirgizije.

Zaradi suma, da sta voznika potovala skupaj, so policisti opravili identifikacijski postopek. Po preverjanju dokumentov in statusa osebnega avtomobila so v nadaljevanju postopka prek italijanskih varnostnih organov ugotovili, da so vozilo isti dan ukradli v Italiji, so še navedli na policiji.