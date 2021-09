Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešan je 44-letni Igor Žužek iz Kranja. Z doma je odšel včeraj, 19. 9.,okoli 12.30 in se domov še ni vrnil. Visok je okoli 185 centimetrov, ima normalno postavo in kratke temne lase. Oblečen naj bi bil v sivo jopico in modre hlače iz džinsa. Obut je v čevlje sivo-zelene barve.