Policija danes praznuje v Portorožu

Policija danes obeležuje svoj dan, ki ohranja spomin na 27. junij 1991, ko so se policisti med vojno za slovensko osamosvojitev na mejnem prehodu Holmec spopadli z JLA. Osrednja slovesnost bo v Avditoriju Portorož, policisti pa bodo svojo opremo in delo že od 17. ure predstavljali mimoidočim na osrednji ploščadi v središču Portoroža.

Prireditev v Avditoriju je letos v prvi vrsti namenjena notranji javnosti, torej delavcem policije in notranjega ministrstva, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

S proslavo z geslom Skupaj za varnost bodo začeli ob 20.45. Slavnostna govorca bosta v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić in notranji minister Boštjan Poklukar.

Podelili bodo dvanajst najvišjih priznanj policije

Na slovesnosti bodo dvanajstim prejemnikom podelili še veliki ščit z bronasto zvezdo, najvišje priznanje policije. Temeljno gibalo programa proslave pa bo spoštovanje policistov in njihovega dela v skupnosti.

Pod program se kot scenarist in režiser podpisuje Tomaž Letnar, med sodelujočimi pa bodo poleg Policijskega orkestra tudi dramska igralca Tadej Pišek in Klara Kastelec, vokalista Gregor Ravnikar in Štefica Grasseli ter plesalci koreografa Mihe Krušiča.

Poklonili so se padlim v vojni za Slovenijo

Ob dnevu policije je delegacija ministrstva za notranje zadeve, policije in Združenja Sever pod vodstvom ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja danes že položila vence v Parku spomina v Tacnu in nato še pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah v Ljubljani.

Na ministrstvu za notranje zadeve so zapisali, da so za življenje v demokratični in varni državi zaslužni tudi policisti, ki so leta 1991 branili državo. Življenje je v vojni za Slovenijo izgubilo šest policistov, več pa jih je bilo ranjenih. Policisti tako "vseskozi skrbijo za mir in varnost naših življenj in premoženja, pri čemer tvegajo in žal izgubijo tudi svoja življenja", so še zapisali.