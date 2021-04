Policija: blogerka iz BiH je včeraj umrla v UKC Ljubljana

"Včeraj pozno popoldne smo bili od UKC Ljubljana obveščeni, da je planinka, ki je bila 24. 4. 2021 hudo poškodovana v gorski nesreči na Nanosu, zaradi hudih poškodb umrla," so sporočili s policije.

Kafane ne rade i kuda ću šta ću nego u planine 🤷‍♀️🙃 #Bogerkahttps://t.co/eLy6tJ2ux5 — B.B. (@borka_budic) March 21, 2021

Državljanka BiH, ki se je v Slovenijo preselila že pred časom, je bila sicer zaljubljena v slovenske gore. Te so jo na koncu očitno tudi stale življenja. Budićeva je med vzponom na Nanos zdrsnila in padla več kot 60 metrov v globino. Reševalci so se takoj odzvali in jo s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, od tam pa zaradi hudih poškodb v UKC Ljubljana.