Dobro jutro, danes bo sprva deloma jasno, popoldne bodo padavine z nevihtami zajele zahodne in osrednje kraje. Jutri bo še nestanovitno. pic.twitter.com/n1tPftq6aG — ARSO vreme (@meteoSI) September 5, 2024

Padavine z nevihtami bodo ponoči zajele večji del Slovenije, a bo dež do jutra povečini ponehal. Kljub temu se bo stanovitno vreme nadaljevalo. V petek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo še posamezne plohe in kakšna nevihta. Nekoliko se bo ohladilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.

Če za konec tedna načrtujete izlet v naravi, je pravi dan za to sobota. Vreme bo jasno in suho, medtem ko se bodo v nedeljo popoldne v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu države.