Pogrešano žensko našli, še vedno pa iščejo 55-letnega Nemca

Novogoriške policiste so v torek v popoldanskem času obvestili o pogrešani osebi v Zgornjem Posočju. Pogrešanko so istega dne na podlagi izvedenih učinkovitih ukrepov našli živo v okolici Bovca in jo predali v zdravstveno oskrbo, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Na Bovškem sicer še vedno pogrešajo 55-letnega nemškega državljana.

Takoj po prijavi pogrešane osebe so policisti policijskih postaj Bovec in Tolmin začeli izvajati določene aktivnosti, da bi pogrešano osebo čim prej našli, prav tako so pogrešano žensko iskali s pomočjo pridobljenih podatkov zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo (lokacija GSM). V reševanje življenja so bili preko Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica aktivirani tudi gasilci PGD Log pod Mangartom.

Policisti so izvedli številne ukrepe in pogrešano žensko istega dne nekaj minut po 17. uri našli približno en kilometer izven trdnjave Kluže v smeri naselja Log pod Mangartom v občini Bovec. Na kraju so jo reševalci Zdravstvenega doma Tolmin oskrbeli in nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. O zadevi so seznanili tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici. O vseh ugotovitvah bodo pisno obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.

Izginil letos avgusta

Sicer pa policisti na Bovškem še vedno iščejo pogrešanega 55-letnega Nemca Thomasa Antoniusa Cressa. Ta je bil od 25. avgusta dalje nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu, nazadnje so ga opazili v soboto, 26. avgusta, v dopoldanskem času, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled.

Na območju Bovca so našli njegov osebni avtomobil znamke Seat Ibiza, oranžne barve z nameščenimi nemškimi registrskimi številkami. Kljub številnim izvedenim aktivnostim pogrešanega doslej niso našli, so navedli na novogoriški policijski upravi.