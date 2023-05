Pogrešane mladoletnice iz Maribora našli "žive in zdrave"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so 1. maja zvečer prejeli prijavo o izginulih mladoletnicah. Foto: policija

V torek je na družbenem omrežju Facebook zakrožila objava mame, ki prosi za pomoč pri iskanju mladoletne hčere in njene prijateljice. Zdaj je sporočila, da so tri dekleta našli "žive in zdrave".

Kot je zapisala v objavi v torek, so njena hči in prijateljica v ponedeljek, 1. maja, odšle uživat v Maribor, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Dodala je tudi, da s seboj nimajo telefona in delila fotografijo hčerke.

Svojo objavo je zdaj posodobila in zapisala, da so tri dekleta našli "žive in zdrave".

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so 1. maja zvečer prejeli prijavo o izginulih mladoletnicah, zato so izvedli intenzivne aktivnosti za izsleditev.