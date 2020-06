Pogrešajo 82-letnika iz Žalca, ki zelo slabo vidi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešanega Milana Špeca so nazadnje videli včeraj dopoldne v žalskem hotelu. Je srednje postave, sivolas in zelo slabo vidi. Policija občane prosi za pomoč pri iskanju.

Svojci od včeraj pogrešajo 82-letnega Milana Špeca iz Žalca. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 10. ure v hotelu v Žalcu. Starostnik je srednje postave, sivolas in zelo slabo vidi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Policija prosi vse, ki so ga morebiti opazili, da jim to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Žalec 03 713 74 00 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.