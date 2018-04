Svojci že od 16. marca pogrešajo 34-letnega Igorja Đido iz Kubeda. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je pogrešani visok med 185 in 190 centimetri, ima krajše črne lase in rjave oči. Nazadnje naj bi ga videli na območju Kozine s temnomodrim volkswagen passatom z registrsko oznako KP DZ-956.