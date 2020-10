Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Grosuplje so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 17-letno Leo Šparovec iz Ivančne Gorice. Visoka je okoli 170 centimetrov, suhe postave, rjavo roza obarvanih do ramen dolgih las, rjavih oči. Kako je oblečena ni znano, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.