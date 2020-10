Poglejte, kakšno vreme nas čaka danes #animacija

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo povečini sončno, več oblačnosti bo ponekod v zahodni in delu osrednje Slovenije. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, poročajo na Agenciji za okolje (Arso).

V petek lahko pade kakšna kaplja dežja

Jutri bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, v petek lahko tam pade kakšna kaplja dežja. Drugod bo dokaj sončno in razmeroma toplo. Še bo pihal jugozahodni veter, napovedujejo vremenoslovci.