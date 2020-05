Poglejte, kako Slovenci ocenjujejo ukrepe vlade glede epidemije

Večina vprašanih v anketi Medine meni, da se Slovenija z novim koronavirusom spopada bolje kot druge države. Tudi ukrepe, ki so bili sprejeti za omejitev širjenja virusa, so ljudje sprejeli dobro. Bolj razdeljeni pa so ljudje, ko beseda nanese na delo vlade in njeno komuniciranje z javnostjo.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje vlade na področju komuniciranja, vladnih ukrepov in spopadanja s posledicami epidemije novega koronavirusa, ki je svet pretresla v zadnjih mesecih.

Slovenci so razdeljeni

Na vprašanje, kako bi ocenili delo vlade na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi in njihovim postopnim sproščanjem, je kar 26,5 odstotka anketirancev to ocenilo nezadostno, še 15,5 odstotka pa zadostno. Povedano drugače – približno štirje od desetih prebivalcev Slovenije (42 odstotkov) so komunikacijo vlade ocenili z najnižjima ocenama. Podobna je tudi slika na drugi strani – kot dobro komunikacijo vlade ocenjuje 23,9 odstotka, kot zelo dobro pa 18,7 odstotka vprašanih. Najvišji dve oceni je torej vladnemu komuniciranju podelilo 43 odstotkov anketirancev, navajajo v Mediani.

Foto: Mediana

Vladni ukrepi so bili dobro sprejeti

Na vprašanje anketirancem, kako ocenjujejo dozdajšnje ukrepe vlade, jih je 16 odstotkov odgovorilo, da so popolnoma zadovoljni, 15 odstotkov pa jih je popolnoma nezadovoljnih. Da so z ukrepi vlade zadovoljni, je odgovorila kar dobra četrtina vprašanih (27 odstotkov), še nadaljnjih 23 odstotkov pa jih je nekje na sredini in so glede zadovoljstva z ukrepi neopredeljeni. Resnično nezadovoljnih je tako le približno tretjina anketiranih, iz česar lahko razumemo, da so bili ukrepi dobro sprejeti, čeprav so si mnenja o njihovem posredovanju v javnost nasprotujoča, še navajajo.

Foto: Mediana

Večina ne zaupa vladi

Anketirance so v Mediani prosili tudi, da ocenijo svoje strinjanje z nekaterimi trditvami, povezanimi z delovanjem vlade zdaj in v prihodnosti. Kot pojasnjujejo rezultate, je kar polovica anketiranih dejala, da ne zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve, medtem ko se s to trditvijo, da popolnoma zaupajo vladi, strinja približno 35 odstotkov vprašanih. Podobno razmerje velja tudi za trditev, da prebivalci zaupajo vladi, da je pripravljena na nove svetovne izzive. Tu je nestrinjanje še malenkost večje, in sicer jih 53 odstotkov vladi ne zaupa, medtem ko se s trditvijo strinja 32 odstotkov anketiranih. Pogled v prihodnost je torej precej pesimističen.

Slovenija se dobro borit proti koronavirusu

S trditvijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija, se strinja le slabih 23 odstotkov vprašanih, dobra polovica pa se jih s tem ne strinja. Na tem področju so torej anketirani vladi podelili pozitivno oceno. Za primerjavo – svojo državo je kot slabšo od preostalih na področju spopadanja z virusom ocenilo kar 39 odstotkov prebivalcev Srbije in 26 odstotkov prebivalcev Hrvaške, še navajajo v Mediani.

Foto: Mediana