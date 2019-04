Podporniki legalizacije marihuane zasedli Kongresni trg #foto #video

Kot navajajo pobudniki projekta želijo s prireditvijo spodbujati družbeni diskurz o konoplji in (ne)smiselnosti prohibicije in opozoriti na pomembnost ureditve problema konoplje v Sloveniji. Prizadevajo si za "dokončno in trajnostno ureditev uporabe konoplje v medicini in industriji, za odpravo prohibicije konoplje ter proti nazadnjaštvu, stigmatizacijo in kriminalizaciji uporabnikov konoplje v Sloveniji".

Med prireditvijo se na stojnicah predstavljajo nevladne in politične organizacije, ki podpirajo legalizacijo, ter drugi, ki se na različnih področjih ukvarjajo s konopljo. Aktivnosti spremlja tudi glasbena spremljava.

Študenti močno volilno telo v državi

"Marihuana marš je dogodek, ki dokazuje, da smo študenti močno volilno telo v državi, ki javnosti kaže, za kaj se zavzema in spodbuja premike, ki so v naši državi potrebni. Glavni namen dogodka je, da spodbujamo družbeni diskurz o konoplji, saj njen položaj ni urejen ne na industrijski ne na medicinski, sploh pa ne na rekreativni ravni uporabe," je poudaril vodja projekta Nejc Pavlič Damijan.

Po njegovem mnenju je trenutna ureditev, torej kriminalizacija in stigmatizacija uporabnikov konoplje, škodljiva in nekoristna tako za družbo kot tudi za gospodarstvo.