Počivalšek in Pivčeva za razjasnitev navedb o vohunjenju

Po pisanju nekaterih portalov in parlamentarnem nadzoru na policiji zaradi domnevnega vohunjenja za člani strank, ki se pogovarjajo o novi koaliciji, sta prvaka SMC in DeSUS Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec izrazila zaskrbljenost. Če navedbe držijo, si Pivčeva želi ukrepanja, Počivalšek pa verjame, da bo do njega prišlo, piše STA.

Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), v kateri so bili poslanca SDS Žan Mahnič in Zvonko Černač ter poslanec DeSUS Branko Simonovič, je namreč v torek na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor, pri katerem je preverjala informacije o domnevnem vohunjenju kriminalistov za člani strank, ki se dogovarjajo o oblikovanju nove koalicije, za katerim naj bi stal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec, piše STA.

Počivalšek verjame, da je Slovenija demokratična država

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek verjame, da je Slovenija demokratična država. Take zgodbe ga sicer skrbijo, verjame pa, da bodo policija in ostali organi odločno ukrepali in odgovorili, če se kaj takega res dogaja, je dejal ob robu današnje seje Strateškega sveta za metalurgijo v Ljubljani.

"Moram priznati, da sem malo zgrožena," pravi predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Foto: STA

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je za sume, da jo nadzoruje vohunska mreža, izvedela v torek iz medijev. "Moram priznati, da sem malo zgrožena," je dejala ob robu 14. licitacije vrednejšega lesa v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Ni želela oceniti, ali so sumi resnični, poudarila pa je, da so take metode in že samo razmišljanje o njihovi uporabi obsojanja vredni. Če sumi držijo, je po njenih besedah zadeve treba raziskati in ukrepati, ne glede na to, katera stran uporablja take metode, piše STA.

Kot je še dejala, sicer nima občutka, da bi jo kdo preiskoval ali nadzoroval.

Črnčec in Šarec sta očitke zavrnila

Črnčec je očitke že zanikal, prav tako premier Marjan Šarec. Slednji se je danes ponovno odzval na Facebooku in med drugim napisal, da se ponavlja scenarij, ko Knovs opravi nadzor na NPU, ker naj bi se zlorabljal za zasledovanje političnih nasprotnikov. V resnici pa je zlorabljen Knovs, piše STA.

Če Janši nasedajo predsedniki drugih strank, je to dovolj žalostno, "da bi pa komurkoli od predsednikov strank prisluškoval, pa ni potrebno, ker vse izvem iz medijev. Bi bilo škoda časa in denarja," je dodal.

