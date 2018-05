Po zaužitju radenske moški končal v bolnišnici

Konec minulega tedna je zaradi poškodb grla zdravniško pomoč poiskal bolnik, ki je pred tem v gostinskem lokalu zaužil mineralno vodo Radenska. Uprava za varno hrano že analizira vsebino četrtlitrske stekleničke radenske, zadevo pa preiskuje tudi policija. V Radenski "neljub dogodek" obžalujejo in poudarjajo, da sami niso zaznali odstopanj.

Bolnik je namreč po poročanju spletnega portala Žurnal24 po zaužitju tekočine iz stekleničke radenske v petek poiskal zdravniško pomoč v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer so nato o dogodku obvestili policijo. Ta zadevo preiskuje zaradi suma kaznivega dejanja zoper zdravje ljudi, so potrdili na ljubljanski policijski upravi.

Uprava za varno hrano pa je četrtlitrske stekleničke radenske dala v analizo. Po poročanju Večera se nadaljuje preiskava o tem, kaj je bilo morda prisotno v stekleničkah, in tudi, ali je morebiti proizvajalec opustil katero od svojih notranjih kontrol. Rezultati analize morebitne neželene snovi v omenjenih stekleničkah naj bi bili znani v sredo ali četrtek. Z uprave so po poročanju medijev še sporočili, da je bila v izdelku ugotovljena možnost prisotnosti čistila, ki lahko ob zaužitju povzroči poškodbe.

Na upravi so pojasnili, da so inšpekcijske preglede začeli takoj po tistem, ko jih je o tem obvestila policija, tako na mestu zastrupitve kot pri proizvajalcu pijače. V okviru postopkov, ki še niso končani, preverjajo postopke ravnanja z živilom kot tudi sledljivost, vse z namenom ugotavljanja mogočega načina onesnaženja pijače in preprečitve novih primerov.

Iz podjetja Radenska so medtem že v petek sporočili, da preventivno umikajo proizvod Radenska Classic Kraljevi vrelec v četrtlitrski steklenički zaradi morebitne možnosti prisotnosti tuje snovi v embalaži. Radenska je kupce prosila, da izdelek vrnejo na prodajna mesta in ga zamenjajo.

Poleg tega so nemudoma začeli pregled proizvodnih procesov, dokumentacije z analizami ter izvedli dodatne analize. Njihovi dosedanji podatki ne kažejo, da bi pri polnjenju prišlo do odstopanj, so še sporočili iz podjetja.

Danes so še pojasnili, da je bilo v odpoklicani seriji 65.136 izdelkov. "Kakovost in varnost sta naši prioriteti, zato vsak primer morebitnega odstopanja od naših standardov obravnavamo z vso resnostjo. Takoj smo izvedli temeljito interno analizo ter preventivno odpoklicali izdelke omenjene šarže iz prodaje. Interno smo preverjali tako postopek polnjenja kot samo polnitev, pregled dokumentacije z analizami omenjene šarže ter opravili dodatne analize vzorčnih izdelkov iz šarže. Pri pregledu internih rezultatov za omenjeno šaržo nismo zaznali nobenih odstopanj in nikakršnih tujih snovi," so navedli.

Obenem so v akreditiran laboratorij poslali tri vzorce Radenske Classic iz istega polnjenja. Kot so poudarili, rezultati analiz dokazujejo, da je vsebina v poslanih stekleničkah iz omenjene šarže skladna z deklaracijo. "Zatrdimo lahko, da je bila vse od prvega obvestila inšpekcije naša osnovna skrb zagotoviti kakovosten pregled in analizo omenjenih izdelkov in proizvodnje," so dodali.