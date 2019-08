Po ujmi so morali na novo posaditi deset tisoč rastlin #video

Pred dobrim mesecem je Mozirje v Savinjski dolini prizadela močna toča. 25 minut neprekinjenega padanja je skoraj popolnoma uničilo tudi Mozirski gaj in to ravno v času, ko so bile rastline na vrhuncu cvetenja.

Po ujmi so morali na novo posaditi deset tisoč rastlin, pri tem so jim na pomoč priskočili številni vrtnarji, ki so jim podarili cvetje in druge sadike. Pri sanaciji škode so bili v zelo kratkem roku tako uspešni, da obiskovalci posledic uničujoče toče skorajda ne opazijo.

Toča je v začetku julija močno prizadela Mozirski gaj, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Uničene in polomljene cvetne gredice, toče pa toliko, da bi človek pomislil, da je vrt pobeli sneg.

"Ko je bilo konec toče, smo že naslednji dan pospravili vse, kar je bilo poškodovano oziroma gnilo. Tri dno smo po parku pobirali, nato pa smo z naravnimi pripravki vse poškropili," je razložila Elica Bele, oblikovalka cvetličnih nasadov.

Vseh 120 tisoč rastlin je bilo poškodovanih

Foto: Planet TV Poškodovanih je bilo vseh 120 tisoč rastlin. Da danes Gaj znova cveti v vsej svoji lepoti je bil potreben en mesec vsakodnevnega dela. A vrtnarje in upravitelje parka, posledice še danes bodejo v oči.Niti zavetje velikih dreves ni ublažilo nalivov toče na rože. Uničene so bile vse. Danes se skoraj ne vidi več, da je bilo kaj poškodovano.

"Ne bi mogla reč, ravno zaradi tega, ker sem takrat videla, kakšno je bilo. Kdor takrat ni tega videl si sploh ne more predstavljati," je povedala domačinka.