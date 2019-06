Po tem, ko je izgubil starše in mu je pogorel dom, bo le dobil novo hišo #video

Triindvajsetletni Žan Kotnik iz Galicije pri Žalcu ob tragičnih dogodkih, ki so ga prizadeli v mladih letih, nikoli ni izgubil upanja na boljši jutri. Pred dvema letoma mu je nepričakovano umrla mama, tri mesece pred letošnjim uničujočim požarom je izgubil še očeta. V hiši, ki je januarja letos pogorela do tal, je mladi študent po smrti staršev živel sam. Na pomoč so mu nemudoma priskočili sorodniki, prijatelji in sokrajani.

Skoraj tako hitro, kot se je razširil požar, se je po Sloveniji raznesla novica o tragediji. Ljudje so stopili skupaj in kmalu zbrali dovolj denarja, da so lahko Žanu začeli postavljati popolnoma nov dom. Zbrali so nekaj več kot 90 tisoč evrov, trenutno pa imajo za dokončanje doma na voljo še dobrih 54 tisočakov. Vsako delo, ki ga pri hiši opravijo, skrbno zabeležijo in račun javno objavijo.

"Vsak evro je pomemben"

Žanova hiša ima danes že nadstrešek in začenja spominjati na dom. Triindvajsetletnik že komaj čaka, da se bo lahko vselil. Svež beton nam je sprehod po ogrodju nove hiše preprečil, a pogled skozi vrata riše nasmehe. "Neizmerno sem hvaležen. To je nekaj najlepšega v življenju, kar se ti lahko zgodi, če že imaš za sabo tako dramo in tako težko življenjsko izkušnjo. Da se toliko ljudi ljudi zbere, potrudi, pa tudi, če daruje evro, dva, vsak evro je bil pomemben," je dejal Žan.

In še vedno je. Novi strehi nad glavo manjkajo še pročelje, notranja ureditev tal, sten in oprema. Hiša ima v tem trenutku že opravljena inštalacijska dela in je ometana. V načrtu imajo, da bo hiša po večini v septembru končana. K temu so precej pripomogli tudi gradbinci in obrtniki, ki dela niso zaračunali ali pa so zagotovili ugodnejšo ceno.

"Preseneti te, da človek še pomaga človeku tako, kot so vsi meni"

Ob pogledu na novo domovanje je Žana ganilo zavedanje, da je vse to pomagala zgraditi širna Slovenija. "Preseneti te, da človek še pomaga človeku tako, kot so vsi meni," je dejal Žan in dodal, da je na Facebooku od ljudi dobil tudi veliko sporočil, v katerih pravijo, da jim je žal, da so starši umrli, da je hiša pogorela. "To je bila za mene velika moralna podpora," je dodal. Po številnih tragedijah lahko zdaj znova optimistično zre v svetlejšo prihodnost.