Primer Radan spet na sodišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko tri mesece od zadnje obravnave se bo danes nadaljevalo sojenje zdravniku Ivanu Radanu, ki mu tožilstvo med drugim očita umore štirih bolnikov. Nazadnje je avstrijski izvedenec Wolfgang Kröll komentiral posnetke rezultatov EKG srca ob usmrtitvi treh prašičev, tožilstvo in obramba pa se bosta lahko opredelila do tega izvajanja.

Na zadnjem naroku v tej zadevi pred tremi meseci so predvajali tri posnetke EKG srca ob usmrtitvi prašičev. Kröll je na podlagi enega od posnetkov pojasnil, da so pri živali, ki je izkrvavela, na EKG še mogoča določena nihanja, potem ko srce neha biti in je večinoma na EKG ravna črta. Po izvedenčevih navedbah se takšen posnetek EKG načeloma ne razlikuje od posnetka Radanovega bolnika, za katerega tožilstvo trdi, da je dobil smrtonosni odmerek kalija.

Avstrijski izvedenec se ni strinjal z izpovedjo priče tožilstva

Avstrijski izvedenec je možnost eksperimenta na prašičih ponudil zato, ker se ni strinjal z izpovedbo priče tožilstva, strokovnjakinje za paliativo Mateje Lopuh glede obnašanja srca v primeru smrti zaradi kalija. Kröll je trdil, da lahko EKG v tem primeru pokaže le še ravno črto, Lopuhova pa je zatrjevala drugače in se pri tem sklicevala na študije ameriških usmrtitev s kalijem. Ker Lopuhova maja ni bila navzoča na sodišču, se bosta lahko tako tožilstvo kot obramba opredelila do teh posnetkov.

Tožilka Katarina Bergant je tudi predlagala dodatnega izvedenca kardiologa, ki bi presodil, ali je mogoče zatrditi, da posnetek EKG omenjenega Radanovega bolnika kaže na bolnika, ki ni prejel kalija. Dodatnemu izvedencu je nasprotovala tudi obramba, po njihovem mnenju gre za poskus zavlačevanja postopka in podcenjevanje izvedenca.

Radan obtožen umora štirih bolnikov

Radanu tožilstvo očita štiri umore svojih bolnikov iz morilske sle, pa tudi ponarejanje listin, zlorabo uradnega položaja, neupravičeno slikovno snemanje in omogočanje uživanja prepovedanih drog.

Sojenje Radanu se je začelo januarja 2016 in naj bi se počasi približevalo koncu. Je pa res, da je sodnik Martin Jančar že pred dvema letoma dejal, da bi rad v mesecu ali dveh končal ta primer.