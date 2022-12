Po Sloveniji že sneži, opozorila pred poplavami

Ponekod po državi je v skladu z napovedmi že začelo snežiti tudi po nižinah. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, sporoča Agencija RS za okolje. Uprava za zaščito in reševanje medtem svari pred razlivanjem in popravljanjem rek.

V nedeljo bo vreme oblačno, čez dan lahko še nastanejo snežne plohe. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Močno sneženje v Žalcu. Foto: Matic Tomšič

Pričakovane so poplave

Tudi danes zvečer, v noči na nedeljo in v nedeljo čez dan je zaradi obilnega deževja, ki je zajelo državo, pričakovati naraščanje in poplavljanje rek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Največ težav pričakujejo na območju Kolpe, ki bo na nekaterih delih še poplavljala, in reke Krke. Veliko dela zaradi poplav pa imajo tudi gasilci.

Po podatkih oddelka za hidrološko napoved Agencije RS za okolje (Arso) reka Kolpa v spodnjem toku še vedno narašča in bo zvečer poplavljala na območjih pogostih poplav. Naraščanje na tem rečnem odseku se po podatkih Arsa sicer že upočasnjuje. Kolpa upada tudi v srednjem toku, kjer se sicer v manjšem obsegu še vedno razliva.

Reka Kolpa se je močno razlivala že konec avgusta. Foto: Bojan Puhek

Zaradi obilnega deževja se v manjšem obsegu razlivajo tudi Krka s pritoki. Kot navaja Arso, bo Krka naraščala tudi zvečer in ponoči, naraščanje v njenem spodnjem toku pa se bo predvidoma nadaljevalo do nedelje popoldan. V soboto se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, čez noč in v nedeljo zjutraj pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.

V soboto popoldan in zvečer se bo zmerno povečal tudi obseg poplavljenih površin na Ljubljanskem barju, v nedeljo pa se bo vodostaj na Barju počasi zniževal.

Vodostaj Ljubljanice je ustaljen s trendom počasnega naraščanja.