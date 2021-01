Po padcu v zaledenel ribnik ogroženo življenje sedemletnega otroka

Na območju ljubljanskih Most sta v sredo popoldne otroka padla v zaledenel ribnik na zasebni parceli. Enemu od njiju je uspelo samemu splezati iz ribnika, drugega so iz vode rešili svojci. Sedemletni otrok je na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo življenje je ogroženo, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Kot so zapisali, sta bila otroka na zaledenelem ribniku, ko se je obema udrl led, tako da sta oba padla v vodo. Enega od njiju so iz vode rešili svojci in ga oživljali do prihoda reševalcev, ki so ga prevzeli v nadaljnjo oskrbo. Po uspešnem oživljanju so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, piše STA.