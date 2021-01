Kot so zapisali, za ta konec tedna vremenoslovci napovedujejo sončno vreme in nadaljevanje nizkih temperatur, zaradi katerih so deli Cerkniškega jezera že zamrznili.

Foto: Notranjski regijski park

"Notranjski regijski park, civilna zaščita in Občina Cerknica ob tem opozarjajo, da območje jezera ni urejeno drsališče, zato se na drsanje na njem podajate na lastno odgovornost, svetujemo pa vam tudi skrajno previdnost. Cerkniško jezero je presihajoče, vodostaj te dni vztrajno pada, na dnu jezera pa so požiralniki, zato se dogaja, da voda pod ledom nenadoma presahne in drsalec lahko kaj hitro pristane v ledeni vodi," so še dodali.

Kot še opozarjajo, smo še vedno v obdobju epidemije covid-19, zaradi katere so reševalne ekipe, zdravstveno osebje in bolnišnične kapacitete prekomerno obremenjeni. "Zato se raje izognimo aktivnostim, ki zaradi gneče predstavljajo tveganje okužb, obenem pa tudi nevarnosti poškodb ali utopitve. Upoštevati je potrebno tudi vse veljavne omejitve, povezane z druženjem in prehajanjem občinskih meja ter regij," so še dodali.

Puščanje vozil na travnikih prepovedano

Kot so še izpostavili, je parkiranje dovoljeno le na označenih mestih. "Puščanje vozil in vožnja po travnikih in njivah sta v naravnem okolju, kakršno je Notranjski park, prepovedana," so zaključili.

Foto: Notranjski regijski park