Po okrajnem še višje sodišče: Nova24TV mora poslanki Tomićevi plačati odškodnino

Nova24TV je avgusta 2017 na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom Poslanka ZL Violeta Tomić si jo je "luftala" v hotkah na trajektu za Vis s fotografijami. Po mnenju tako okrajnega kakor višjega sodišča, kamor se je pritožil medij, pridobitev fotografij od vira (bralca) ni sporna, čeprav so bile posnete brez soglasja poslanke v tuji državi na javnem kraju, ko je bila na zasebnem dopustu. Drugače pa je z besedilom, ki je po mnenju sodišča žaljivo, in (nekaterimi) anonimnimi komentarji, za katere je sodišče mediju naložilo odstranitev s spletne strani.

Že okrajno sodišče je po pisanju Dela ugotovilo, da medij s člankom ni odprl kakršnekoli resne razprave o zadevah javnega interesa, kjer bi mu bila lahko dovoljena popolna svoboda izražanja, temveč je šlo predvsem za negativno vrednotenje tožnice, kar je razvidno tudi iz komentarjev.

Ni šlo za satirično pisanje, temveč grobo diskreditacijo

Absolutno javne osebnosti, kar Tomićeva nedvomno je, so zaradi svoje vloge in funkcije v družbi ves čas pod drobnogledom javnosti in imajo manjše polje pričakovane zasebnosti: bolj kot so javne, bolj se ožijo njihove pravice s področja varovane osebnosti. Vendar to ne pomeni, da je o njih dovoljeno pisati na žaljiv način in tako, da sta prizadeta njihova čast in dobro ime, presojo sodišča povzema časnik.

Višje sodišče se je strinjalo s toženim medijem, da je dovoljeno pisati o poslancih in njihovem obnašanju tudi zunaj državnega zbora, celo ko ne nastopajo v svoji funkciji, temveč zasebno. To pomeni, da bi avtorica prispevka lahko pisala o (ne)spodobnem oblačenju in mejah svobodnega obnašanja ter bi ob tem lahko izrazila svoje mnenje in ne nazadnje postavila kriterije, ki bi bili po njeni oceni še sprejemljivi za obnašanje poslanca v javnosti, četudi na dopustu. Tema je sama po sebi torej v javnem interesu in se o njej lahko piše, vendar se je novinarka tega lotila "povsem nespretno", je ugotovilo višje sodišče.

Že naslov, da "si jo je 'luftala' v hotkah na trajektu" preseže dovoljen način spodobnega izražanja in članku odvzame "poletno lahkotnost", namen, kakršnega naj bi po trditvah Nove24TV članek zasledoval. In pri tem ni šlo ne za pretiravanje ne za satirično pisanje, temveč za grobo diskreditacijo tožnice, je sklenilo sodišče.