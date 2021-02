Po obsodbi je odstopil z mesta predstojnika ortopedske klinike

Sodišče je Antoliču izreklo 18 mesecev zaporne kazni in denarno kazen 8.100 evrov, ker naj bi kot protiuslugo za donacije Društvu za razvoj ortopedije s strani dobavitelja ortopedskih materialov Emporio Medical poskrbel, da je bil ta na razpisih izbran, navaja STA.

Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je Antolič prepričan, da zbiranje sredstev za zagotavljanje boljših in bolj varnih pogojev za bolnike ne sme in ne more biti sporno, saj je v javnem interesu.

Na mesto vršilke dolžnosti predstojnice ortopedske klinike je generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar imenoval Karin Schara. UKC Ljubljana je tudi že objavil razpis za delovno mesto predstojnika, piše STA.

Poklukar je Antoliča za predstojnika ortopedske klinike po letu dni premora, ko je bil vršilec dolžnosti predstojnika Oskar Zupanc, znova imenoval konec januarja. Antolič je pred tem kliniko vodil 12 let. Projekt prenove ene izmed operacijskih dvoran klinike pa ga je leta 2013 pripeljal na zatožno klop v eni najbolj odmevnih korupcijskih afer v zdravstvu pri nas. Že tedaj so se pojavljali dvomi o imenovanju Antoliča, ta je bil še vedno v sodnem postopku, a je Poklukar poudaril, da ustava določa, da je nedolžen vsakdo, ki se mu s pravnomočno sodbo ne dokaže krivda, je januarja po pisanju STA poročal časnik Delo.