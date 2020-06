Po oblačnem vikendu nas danes čaka več sonca

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo v zahodni Sloveniji precej sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in ob morju do 25 stopinj Celzija, navajajo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

V sredo bo povečini sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte. V četrtek bo zapihal jugozahodnik. V zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno deževalo, na vzhodu pa bo še večinoma sončno, še napovedujejo vremenoslovci.