Nova pošiljka snega prihaja že v sredo

Za sredo napovedano sneženje ne bo tako intenzivno, kot je bilo v minulih dneh. Foto: Ana Kovač

Popoldne se bo po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost. Predvsem na vzhodu in na Primorskem bo deloma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do okoli 9 °C.

V ponedeljek bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda nekoliko pooblačilo. Ponekod na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do -1, v alpskih dolinah do –11, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 9 °C. Nevarnost snežnih plazov v gorah je velika.

Novo sneženje napovedano za sredo

Po napovedih agencije za okolje se bo že v ponedeljek po delno jasnem jutru nekoliko pooblačilo. Tudi v torek nas čaka oblačno vreme, za sredo pa je napovedano sneženje. Deževalo bo le v nižjih delih Primorske. Tam bo pihala tudi šibka do zmerna burja.

Jutranje temperature bodo v prihodnjih dneh pod ničlo, čez dan pa se bo ponekod vendarle ogrelo nad ledišče. Na Primorskem bodo medtem namerili blizu 10 stopinj Celzija.

Dolgoročna napoved agencije za okolje kaže na suho in hladno vreme. Manjše padavine med četrtkom in soboto še niso izključene, od nedelje pa bo vreme stabilno.

V četrtek bo namreč nad našimi kraji nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka, ki pa se bo nekoliko bolj okrepilo šele v nedeljo. Ob tem na agenciji za okolje posebej opozarjajo na veliko nevarnost snežnih plazov v gorah.