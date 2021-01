Vreme: po nižinah bo večinoma snežilo

Danes bo na zahodu in severozahodu zmerno do pretežno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo rahle padavine, po nižinah večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Jutri bo delno jasno, v južnih krajih pa pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, v Zgornjesavski dolini do -9, na Primorskem do 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne od -2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V nedeljo bo na severu zmerno, drugod pretežno oblačno in večinoma suho, le na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Burja bo slabela.