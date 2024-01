Po nesreči na Kaninu zapečatili postaji A in B

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, kriminalisti in policisti zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, in opravljajo nujna preiskovalna dejanja. Ugotavljajo tudi, ali gre v dogodku za uradno pregonljivo kaznivo dejanje.

Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, kriminalisti in policisti zbirajo dodatna obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, in opravljajo nujna preiskovalna dejanja. Ugotavljajo tudi, ali gre v dogodku za uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Foto: Ana Kovač

Potem ko je jeseni postalo jasno, da kaninska žičnica v tej zimski sezoni ne bo pridobila obratovalnega dovoljenja, so bovški svetniki sicer decembra sklenili, da bo družba Sončni Kanin z nekaj zaposlenimi zagotavljala osnovno vzdrževanje smučišča. Delavci so tako v zadnjih dneh poskrbeli za sprožanje plazov in čiščenje snega z naprav na vrhu smučišča. Ko so se v torek vračali z žičnico, pa se je snela jeklenica in gondola z delavcema je obvisela v zraku.

Ker je policija zaradi preiskave zapečatila postaji A in B, delavci trenutno nimajo dostopa, še piše STA. Z vozili bi sicer lahko po cesti prišli do postaje C, a je dostop do vrha smučišča praktično nemogoč zaradi prevelikih količin snega, je novinarjem povedal vodja smučišča Urban Meglič. Trenutno jim tako vsaj do konca preiskave preostane le čakanje.

Kot je še povedal Meglič, s tehničnega vidika ni veliko možnosti, da bi se prazna jeklenica snela zaradi vetra, tudi podrtih dreves ni bilo, zato trenutno ne ve, zakaj se je nesreča zgodila.

Več naj bi bilo znanega po koncu preiskave, na smučišču še čakajo tudi obisk pristojnega inšpektorata za žičnice. Foto: Arso

Na decembrski seji bovškega občinskega sveta so svetniki izglasovali tudi razrešitev direktorice Sončnega Kanina Manuele Božič Badalič. Ta sicer ostaja na vodilnem mestu do konca odpovednega roka oziroma izbire novega direktorja, torkove nesreče pa za zdaj ne želi komentirati.