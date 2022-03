Po hudi prometni nesreči zaprta dolenjska avtocesta

Danes dopoldne se je na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje in Bič pri Medvedjeku zgodila huda prometna nesreča. 44-letni voznik kombija je silovito trčil v zadnji del tovornega vozila in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili policisti Policijske uprave Novo mesto. Dolenjska avtocesta je med priključkoma Trebnje in Bič pri Medvedjeku proti Ljubljani zaprta.