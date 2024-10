Platforma JedrskaSi: Protijedrski aktivisti širijo dezinformacije

"Podporniki jedrske energije smo zaskrbljeni nad dezinformacijami, ki jih vztrajno širijo protijedrski aktivisti, v zadnjem času pa spremljamo še poskuse rušenja demokratičnih procesov, ki so jih zahtevali prav oni sami. Ideološko nasprotovanje čistemu in zanesljivemu viru je nestrokovno in škodljivo za družbo," so v sporočilu za javnost zapisali v JedrskaSi.

Politično soglasje o potrebi po JEK2 je bilo po njihovih navedbah doseženo že leta 2005, referendum pa so leta 2015 najglasneje zahtevali prav nasprotniki jedrske energije in takratna Združena Levica.

Nasprotnikom jedrske energije v tej luči očitajo, da so v vmesnem času obrnili ploščo in danes poskušajo izpodbiti legitimnost referenduma, ki da je zastavljen točno tako, kot so zahtevali. "Danes so njihove zahteve popolnoma drugačne, saj zahtevajo podatke o dobavitelju in financiranju elektrarne, teh podatkov pa se ne da pridobiti brez večletnega dela na projektu," so navedli.

Če bi želeli poznati natančno finančno konstrukcijo nove nuklearke, bi moral investitor GEN energija najprej zbrati ponudbe dobaviteljev, za kar mu na tej točki politika ni podelila mandata, so podčrtali in dodali, da nova elektrarna na tej točki ni niti še v državnem prostorskem načrtu in je torej še vedno v prvi fazi načrtovanja.

"Posvetovalni referendum tako ne bo pomenil dokončne odločitve o gradnji, ampak bo dal odgovor, ali se projektu po 20 letih načrtovanja sploh lahko začne resno posvečati. Napačno bi bilo, da se že vnaprej odpovemo jedrski energiji, ki omogoča razvoj, energetsko varnost in hkrati varuje našo naravo pred pretiranimi posegi," so prepričani v platformi.

Nevladnim organizacijam očitajo strašenje in zavajanje javnosti

Kot so ocenili, komunikacija nevladnih organizacij "v vseh primerih temelji na strašenju in zavajanju javnosti". Ob tem so zavrnili očitek, da projekt JEK2 spominja na projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6), saj da je o JEK2 znanih že ogromno podatkov. Poleg tega bodo pri končni izbiri moči, ponudnika in izvajalca JEK2 odločilne mednarodne analize, izvajalec pa bo nasprotno kot pri TEŠ6 izbran prek javnega razpisa.

"Odločitev o izvedbi projekta bo sprejeta tik pred izvajanjem del. Predhodno bodo pridobljena dovoljenja in finančna konstrukcija bo zaključena. Šele po vsem tem sledi podpis pogodbe. Tak vrstni red zmanjšuje tveganja ob prehitri odločitvi. Civilni nadzor je predviden in vnaprej pojasnjen. Že zdaj investitor transparentno objavlja vse podatke in komunicira potek projekta. To zagotavlja tudi za prihodnje korake," so še argumentirali in dodali, da se obeta tudi zakon o JEK2.

Skupina strokovnjakov in predstavnikov civilnodružbenih organizacij je pred današnjo sejo DZ poslance pozvala, naj zavrnejo odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o JEK2, saj da je predvideno referendumsko vprašanje zavajajoče in da še ni na voljo dovolj informacij za tovrstno odločanje.