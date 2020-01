Plačuje 1.400 evrov za dom, a oskrba je obupna #video

Odnos države do starejših je skrajno nevzdržen in to že več kot dve leti opozarjajo v društvu Srebrna nit. Obljube o krepitvi socialne države so bile očitno zlagane, področje skrbi za starejše pa odločevalci z novimi ukrepi le še slabšajo.

Nujno potrebnih domov za starejše ni, za oskrbo je premalo kadra. Z odločitvijo, da bolniki, ki ne morejo zadrževati urina, po novem dobijo na dan eno plenico več, pa da so le bonbončki, s katerimi se ne bodo pustili kupiti, so še ostri v društvu. Vlada odgovarja, da bo za starejše samo letos namenila dodatnih 10 milijonov in poskrbela za 700 novih mest v domovih za starejše. A vse skupaj starostnikov ne prepriča, so poročali v oddaji Planet 18.

Zdravnik je neprijazen in grob

V oddaji so objavili tudi izpoved 83-letne oskrbovanke, ki živi v enem od ljubljanskih, menda neprofitnih, domov za starejše in za to plačuje 1.400 evrov na mesec. Jezi jo, da kadra na delovnem mestu, ki ga stanovalci plačajo z oskrbnino, ni, da se hrana za kosilo pripravi zjutraj, da je pripravljena med malico zaposlenih med 10. in 10.30 in potem se pogreva, da gredo izvidi, naslovljeni na paciente, najprej k zdravniku in šele potem k stanovalcem, da pošto iz ZZZS najprej pregleda direktorica, šele nato stanovalci.

Kot je še povedala, je zdravstvena oskrba obupna zdravnik pa je neprijazen, grob, nadira vse, tudi osebje.

Nič od tega, pa četudi gre za osamljen primer, si starejši ne zaslužijo. Z eno plenico več za izbrane bolnike pa kot da se z upokojenci šalijo, pravi Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti. Kaj nam bo ena plenica več, pravijo v društvu, če ni kadra, ki bi jo težko bolnemu in nepokretnemu oskrbovancu zamenjali.

