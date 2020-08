Plače funkcionarjev: Kdo je julija zaslužil največ in kdo še vedno prejema nadomestilo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolje plačani minister Janševe vlade, Vasko Simoniti, je julija prejel skoraj 5.900 evrov bruto plače, kar v neto znesku predstavlja 3.375 evrov. Najvišji neto izplačani dohodek med ministri je prejel okoljski minister Andrej Vizjak. Pri nadomestilu, ker si menda ne moreta najti zaposlitve, pa še vedno vztrajata nekdanja ministra Karl Erjavec in Zoran Poznič. Oba sta julija prejela več kot štiri tisočake bruto.

Državni funkcionarji so prejeli plače za julij, podatke o njihovi višini nam je posredoval Urad vlade za komuniciranje (Ukom). Ker je za objavo višine neto plače potrebno soglasje funkcionarja, ta znesek pri nekaterih ni naveden.

Najvišjo, 6.064 evrov bruto, je na svoj račun prejel predsednik vlade Janez Janša, vseh sedem njegovih najožjih sodelavcev v kabinetu pa plače okoli petih tisočakov.

Najbolj se lahko "smeji" državnemu sekretarju Vinku Gorenaku, ki je s 5.244 evro bruto, najbolje plačani Janšev svetovalec. Najnižjo plačo v kabinetu je prejel Žan Mahnič; ta je znašala 4.710 evrov bruto oziroma 2.771 evrov neto. Razlike so posledice dodatka za delovno dobo.

Generalni sekretar vlade Božo Predalič je julija zaslužil 5.358 evrov bruto oziroma dobrih 3.100 evrov neto.

Simoniti najbolje plačani minister

Najvišjo bruto ministrsko plačo v znesku 5.881 evrov je julija prejel kulturni minister Vasko Simoniti, sledijo mu: s 5.862 evri pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, gospodarski minister Zdravko Počivalšek (5.847 evrov), 5.812 evrov je prejel finančni minister Andrej Šircelj (3.300 evrov neto), najvišjo neto plačo pa Andrej Vizjak, ki vodi ministrstvo za okolje in prostor. Ta je v bruto znesku znašala 5.744 evrov, neto pa okroglih 3.600 evrov. Enak bruto znesek je pripadel tudi Zvonku Černaču z ministrstva za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v neto znesku to predstavlja 3.448 evrov.

Najmanjšo ministrsko plačo je prejel Jernej Vrtovec, ki vodi infrastrukturni resor. Ta je znašala 5.348 evrov bruto oziroma 3.300 evrov neto.

Pivčeva prejela 3.360 evrov neto

Trenutno politično najbolj vroča ministrica Aleksandra Pivec, ki se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času in prepletanja službenih obveznosti z zasebnim življenjem, je julija davkoplačevalce stala 5.572 evrov, v žep pa pospravila 3.361 evrov neto.

Najbolje plačani državni sekretar je Cveto Uršič z ministrstva za delo, ki je julija prejel skoraj 5.200 evrov bruto. Sledi mu Franc Kangler z notranjega ministrstva s 5.175 evrov bruto.

Dva nekdanja ministra še iščeta službo

Potem ko je 13. marca letos zaprisegla nova Janševa vlada, so nekateri nekdanji ministri izkoristili pravico do nadomestila.

Tako je Zoran Poznič, ki je ministrstvo za kulturo vodil le dobro leto, prejel 4.019 evrov bruto oziroma 2.410 evrov neto nadomestila. Nekdanji obrambni minister Karl Erjavec pa 4.274 evrov bruto oziroma 2.543 evrov neto nadomestila. Pogoj za nadomestilo je sicer, da mora funkcionar delo opravljati vsaj šest mesecev. V času prejemanja nadomestila jim teče tudi delovna doba, upravičeni pa so tudi do socialnega zavarovanja.

Nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder ni več med prejemniki denarnega nadomestila.