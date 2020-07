Pirančana sumijo, da je podjetje oškodoval za 730 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprski kriminalisti so konec junija zoper 47-letnika vložili kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe položaja. Očitajo mu, da je sebi in očetu pridobil premoženjsko korist v višini več kot 730 tisoč evrov.

Ovadeni slovenski državljan je leta 2005 prevzel vodenje gospodarske družbe v Kopru. Do leta 2008 je podjetje uspešno vodil, nato pa naj bi začel ravnati v nasprotju z interesi družbe in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja, so zapisali kriminalisti.

Med letoma 2008 in 2013 je sebi in svojemu očetu v imenu podjetja dajal nezavarovana posojila, čeprav je vedel, da večine ne bosta mogla in jih tudi nista imela namena vrniti.

Osumljeni je v zgoraj navedenem obdobju odtujil tudi dve nepremičnini, ki sta bili last podjetja, in ju prenesel nase. S temi dejanji je sebi in očetu pridobil več kot 730 tisoč evrov premoženjske koristi.