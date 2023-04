Pet namigov za ugodne in kakovostne nakupe

Oglasno sporočilo

Foto: Spar

1. Izdelki trgovskih znamk so kakovostni in cenovno ugodni

Ali veste, zakaj je pametno kupovati izdelke trgovskih znamk?

Mnoge tako imenovane generične izdelke proizvajajo priznani proizvajalci, med katerimi so tudi številni slovenski. Tovrstni izdelki so navadno cenejši od preostalih, vendar kljub temu kakovostni, zato se njihov nakup res izplača.

Izdelki SPAR trgovska znamka, kamor spadajo Kakovostna znamka SPAR, SPAR Super, Lovely in Splendid, so v povprečju za več kot tretjino cenejši od primerljivih izdelkov priznanih blagovnih znamk. Pri njihovem razvoju se v Sparu opirajo na strokovno znanje in smernice priznanih slovenskih institucij za preverjanje kakovosti. Nekateri izdelki se ponašajo tudi z oceno Odlična kakovost, ki jo živilskim izdelkom podelijo senzorični ocenjevalci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.* V Sparu lahko izbirate tudi med več kot 500 izdelki iz linije S-Budget po diskontnih cenah. Cene izdelkov S-Budget so na enaki ravni kot cene primerljivih izdelkov v diskontnih trgovinah. Vsi prehrambni izdelki linije S-Budget gredo skozi proces preverjanja kakovosti, številni med njimi pa so prejeli oceno Odlična kakovost.*

Foto: Spar

2. Posebne ponudbe so še posebej ugodne

Nekateri izdelki v trgovinah so označeni s posebnimi oznakami. Gre za izdelke, ki so trenutno v akciji, ali pa celo trajno znižane izdelke, ki jih lahko kupujete ceneje celo več mesecev. Oglejte si njihovo ponudbo in jih vključite na svoj nakupovalni seznam.

V Sparu ima kar 92 odstotkov izdelkov nižjo ali enako redno ceno kot pri preostalih klasičnih trgovcih, ki poslujejo po vsej Sloveniji: od tega ima 75 odstotkov izdelkov nižjo ceno in 17 odstotkov izdelkov enako ceno.* V Sparu več kot 2.000 izdelkom priznanih znamk zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno do septembra 2023. Najdete jih pod oznako Trajno znižano.* Spar ima v svoji ponudbi tudi več kot 700 izdelkov priznanih znamk z oznako Nikjer ceneje, ki jih po redni ceni nikjer v Sloveniji ne morete kupiti ceneje kot v Sparu.*

3. Nakupi izdelkov v akciji in s kuponi se vedno izplačajo

Preglejte kataloge trgovcev, primerjajte cene in poiščite najugodnejše izdelke. Trgovci namreč ponujajo različne kupone ugodnosti, zato je dobro vsak teden spremljati akcijske letake.

V Sparovih akcijskih letakih boste vsak teden našli več kot 890 izdelkov v akciji.* Prelistajte aktualne kataloge.

Foto: Spar

4. Sledite dnevom popustov

Večje nakupe opravite ob tako imenovanih dnevih popustov, ko lahko izkoristite različne popuste, bodisi na določene izdelke bodisi na celoten nakup. Tako lahko prihranite kar nekaj denarja.

dva kupona - kupon za nakup enega izdelka 25 odstotkov ceneje in kupon za 10 odstotkov popusta** na celoten nakup.* V Sparu lahko vsak teden izkoristite kar- kupon za nakup enega izdelka 25 odstotkov ceneje in kupon za 10 odstotkov popusta** na celoten nakup.*

Foto: Spar

5. Kartica zvestobe je vaša prijateljica

Če nakupujete v eni trgovini, se vam izplača zbirati nalepke oziroma uporabljati kartico zvestobe. S pomočjo te lahko prihranite kar nekaj denarja, saj vam prinaša številne ugodnosti in popuste, ki jih sicer ni mogoče dobiti.

SPAR plus kartice izkoristijo številne ugodnosti. Ena izmed njih je tudi SPAR AS, s katero lahko prihranite tudi do 16 odstotkov vrednosti enega nakupa.*



V Sparu Slovenija še naprej branijo kupno moč, zato je inflacija v Sparu občutno nižja, kot je inflacija za živila v Sloveniji.* V Sparu lahko imetnikiizkoristijo številne ugodnosti. Ena izmed njih je tudi, s katero lahko prihranite tudi do 16 odstotkov vrednosti enega nakupa.*še naprej, zato je inflacija v Sparu občutno nižja, kot je inflacija za živila v Sloveniji.*

*Več na www.spar.si

**Ob nakupu nad 30 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.