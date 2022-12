Pet let zapora: spet je jemal podkupnine za tehnične preglede

Tožilstvo je za Gašperina predlagalo šest let zapora in stransko denarno kazen v višini deset tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Ljubljansko okrožno sodišče je tehničnega preglednika Florijana Gašperina zaradi prejemanja podkupnin in ponarejanja listin pri tehničnih pregledih obsodilo na enotno kazen pet let zapora in 6.000 evrov stranske denarne kazni. Gašperin pet let po pravnomočnosti sodbe ne sme opravljati svojega poklica. Sodba še ni pravnomočna.