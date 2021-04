Pahor našel novega kandidata za ustavnega sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik republike Borut Pahor namerava za kandidata za ustavnega sodnika predlagati izrednega člana SAZU Janeza Kranjca. Pahor bo v prihodnjem tednu poleg pogovora o kandidatih za ustavnega sodnika nadaljeval tudi posvetovanja o kandidatih za sodnika za Sodišče EU v Luksemburgu in drugih kandidacijskih postopkih v letošnjem letu.

K možnosti kandidiranja je Kranjca povabil predsednik republike, pri čemer je uporabil zakonsko določbo, da h kandidaturi lahko nagovori kandidata zunaj javnega poziva. Tako je ravnal tudi v primeru akademika Marijana Pavčnika in sedanjega predsednika ustavnega sodišča Rajka Kneza, so spomnili v uradu predsednika republike, poroča STA.

Pahor v teh dneh vodje poslanskih skupin seznanja s svojim predlogom, da namerava za kandidata za ustavnega sodnika predlagati Kranjca, zaslužnega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), so zapisali v sporočilu za javnost.

Iščejo menjavo za Jadek Penso

Predsednik Pahor bo vodje poslanskih skupin skušal pridobiti za razumevanje, da se postopek za izvolitev Kranjca izpelje tako, da nastopi svoj mandat v oktobru tega leta, ker prej zaradi drugih obveznosti tega položaja ne more prevzeti.

Predsednik republike načrtuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin predvidoma konec prihodnjega tedna.

Kandidata za ustavnega sodnika Pahor išče že v tretje. Nov ustavni sodnik bo nadomestil Dunjo Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel 14. julija lani.