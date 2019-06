Pahor in Katičeva obiskala Prevzgojni dom Radeče

Po Pahorjevih besedah lahko mladostniki, ki so v prevzgojnem domu pristali zaradi storjenih kaznivih dejanj, dajo pečat ustvarjalnosti in iskanju novih poti. Glede zaposlenih v domu je dejal, da so to ljudje, ki v javnosti niso znani, a so svojemu delu z mladostniki predani, saj jih želijo navdihniti za neko novo življenje. Zaposleni nemalokrat postanejo tudi zaupniki mladih ljudi, ki so se znašli v stiski iz različnih razlogov, je dejal.

Pahor meni, da sta notranja samozavest in samopodoba mladih v prevzgojnem domu ranjeni, zato rabijo pomoč, ki pa jo ne sprejemajo takoj. "Veliko pedagoškega in drugega znanja ter veliko srčnosti je potrebno, da ti mladi ljudje najdejo veliko sonca skozi temne oblake njihovih dosedanjih izkušenj," je dejal Pahor, zaposlene v radeškem prevzgojnem domu pa pozval k obisku predsedniške palače.

Mlade je pozval, naj svojim vzgojiteljem dajo priložnost, da bi jim lahko pomagali, saj je pred njimi še celo življenje.

Katičeva pa je dejala, da mora vsak posameznik zbrati toliko energije, da življenje lahko usmeri v pravo smer.

Eden od mladoletnikov na begu

Prevzgojni dom Radeče, ki je prve mladoletnike na prevzgojo sprejel leta 1952, lahko sprejme 47 mladoletnikov. Njihovo povprečno število je letos znašalo 24, prevzgojni ukrep pa prestajajo tudi štirje tujci, med katerimi je eden na begu.

Najmlajši letošnji mladoletnik je bil star 15,6 leta, najstarejši pa 22,2 leta. Skupna značilnost mladoletnikov je, da so bili sodno obravnavani zaradi različnih kaznivih dejanj, a je bila nato predhodna obravnava neučinkovita. Vzrok prestopniškega vedenja so pogosto čustvene in vedenjske težave, tudi motnje, vzgojna neuspešnost, opustitev šolanja, neurejeni družinski odnosi in eksperimentiranje z različnimi psihoaktivnimi substancami.