Oživljena novost na slovenskih smučiščih: ponoven zagon smučišča Zatrnik

Smučišče Zatrnik bodo oživljali postopoma. Za začetek bodo že v tej sezoni pognali tri nizkovrvne vlečnice različnih dolžin in težavnosti, namenjene predvsem začetnikom oz. otrokom do 3. ali 4. razreda osnovne šole. Foto: RTC Zatrnik Za začetek bodo na Zatrniku, ki je nehal delovati leta 1994, delovale tri nizkovrvne vlečnice različnih dolžin in težavnosti, namenjene predvsem začetnikom oz. otrokom do 3. ali 4. razreda osnovne šole.

V sodelovanju s Športnim društvom Gorje bodo uredili tudi krožno tekaško progo v dolžini dobrih tisoč metrov, 200-metrsko sankaško progo in vrtec na snegu.

Na Zatrniku bodo že to zimo organizirali smučarske in deskarske tečaje ter tečaje teka na smučeh, smučarska tekmovanja za otroke, vrtec na snegu, kjer se bodo otroci lahko igrali na snegu in gradili snežne skulpture, poskrbljeno pa bo tudi za izposojo opreme za otroke.

V sodelovanju z lokalnimi sobodajalci, ponudnikoma Pr' Jagru in Anž'k, bo omogočeno tudi prenočevanje gostov, še posebej organiziranih skupin otrok na letovanjih, v šolah v naravi in podobno.

Na Zatrniku bodo pripravili vse potrebno za letovanje najmlajših. Foto: Getty Images

Zalar verjame v potencial Zatrnika

Zalar je prepričan, da se bo izkazalo, da ima ponovno odpiranje smučišča Zatrnik smisel in potencial. Kar zadeva trenutno zaostren zdravstveni položaj, računa na to, da se bodo ukrepi sredi decembra vsaj nekoliko sprostili, sicer pa bodo upoštevali vse ukrepe NIJZ.

Na Hotunjskem vrhu na Zatrniku v sodelovanju s Telekomom Slovenije poteka investicija v telekomunikacijsko infrastrukturo. "Nekaj dnevnega obiska zagotovo bo," je prepričan, "o številkah pa težko govorimo, saj naše smučišče lani ni delovalo."

"Pričakujemo dnevne goste, predvsem družine z območja Zgornje Gorenjske in iz Ljubljane, med tednom pa, kolikor bo to mogoče, letovanja otrok. Smučišče je zelo široko, sončno in nasploh zelo primerno za otroke."

V lov za vodnim virom

Že ta konec tedna bodo na Zatrniku z vrtanjem v globino do 20 metrov na eni od dveh potencialnih točk, kjer geologi pričakujejo vodo, poskušali zagotoviti vodni vir, ki bo ključen za zasneževanje s tehničnim snegom.

Če jim ustrezni vodni vir uspe najti, bi to pomenilo, da bi bili zimski športi na tistem delu smučišča, ki bo že letos odprto, zanesljivo izvedljivi med 15. 12. 2020 in 15. 3. 2021, torej vsaj 90 dni, kar je njihov cilj. Če vodnega vira ne bodo našli, bodo odvisni od naravnega snega.

Prvi korak do gorskega centra, ki bo odprt vse leto Letošnja ponudba bo šele prvi korak k oživljanju celotnega centra Zatrnik. Družba RTC Zatrnik je namreč kupila vseh pet obstoječih žičniških naprav, ki zadnja leta niso delovale, in vodi postopek za pridobitev koncesije. Občinski svet Gorje bo o podelitvi koncesije odločal na seji prihodnjo sredo. Zalar upa, da bodo gorjanski svetniki sledili dobremu zgledu bohinjskih, ki so pred kratkim podprli oživitev smučišča na Kobli. "Koncesija nam bo omogočila, da se premaknemo v naslednjo fazo postopka. To je obnova obstoječih žičniških naprav," je povedal Zalar. Samih tehničnih ovir za obnovo naprav ni, prav tako ni težav pri pridobivanju nadomestnih delov. Nemudoma bi lahko obnovili vsaj vlečnici Zatrnik in Plana 1, kar bi omogočalo smučanje tudi zahtevnejšim smučarjem.

V načrtu dva ziplina in pustolovski park

Zatrnik leži sredi TNP, in kot je poudaril tudi strokovni vodja Turističnega društva Gorje Tomaž Bregant, bodo ljudje vedno bolj iskali stik z naravo.

"Naš glavni moto delovanja, kar zadeva infrastrukturo, ki jo načrtujemo za prihodnje leto (spomladi bodo na Zatrniku postavili dva ziplina, ki bosta povezala dva razgledna vrha, v nadaljevanju pa načrtujejo tudi postavitev pustolovskega parka, op. p.), je zeleno in leseno. Naravni materiali, v sozvočju z naravo ter posvetovanjem z lokalno skupnostjo in TNP. Želimo, da to območje ostane nedotaknjeno v smislu prevelikih obremenitev ali onesnaževanja," je še povedal Zalar.

Na vprašanje, kakšna vizija je pred RTC Zatrnik, nam je Zalar odgovoril, da je njihova vizija povezati Bled z Zatrnikom s krožno-kabinsko žičnico.



"V preteklosti je bil načrt te povezave že izdelan. To bi bil projekt trajnostne mobilnosti, saj bi občutno zmanjšal prometne obremenitve znotraj Triglavskega narodnega parka, hkrati pa zelo razširil turistično ponudbo Bleda, Gorij in širše okolice. Primerov take povezave turističnih središč z gorskimi centri je v Evropi veliko," je dejal Zalar.

Več delovnih mest in oživitev gospodarstva

Računajo, da bo odprtje smučišča, ki naj bi z leti preraslo v vse leto delujoč gorski center, prineslo več delovnih mest in pomagalo k zagonu gospodarstva oz. turizma kot ene njegovih glavnih panog, ki ima velike multiplikativne učinke.

RTC Zatrnik sestavlja osem družbenikov, ki vse stroške za zdaj krijejo sami, se pa prijavljajo tudi na razpise in kandidirajo za nepovratna sredstva, pri čemer je prednost Zatrnika to, da leži znotraj Triglavskega narodnega parka. Poleg tega je pred kratkim postal naselje, tako da se na območju vzpostavlja vsa potrebna infrastruktura.

Foto: STA

Zalar meni, da bi tudi dve vlečnici lahko obnovili z lastnimi sredstvi. Drugače je z novo sedežnico, za katero bi potrebovali 1,5 milijona evrov.

Vendar so zanimanje za sodelovanje, morda podobno kot za Koblo tudi v obliki partnerstva, že pokazali nekateri veliki evropski igralci na področju žičniških naprav. "Resnost naših prizadevanj in potencial Zatrnika so prepoznali tudi uveljavljeni svetovni proizvajalci žičniških naprav in investitorji, kot sta Doppelmayr in Leitner. Preučujemo možnosti strateškega sodelovanja z njimi," je povedal Zalar.

Glavni akterji oživljanja smučišča Zatrnik so Smučarska zveza Slovenije, Občina Gorje, TD Gorje, ŠD Gorje, TSK Bled, SK Bled, RTC Zatrnik in Infrastruktura Bled, ki bo RTC Zatrnik v najem odstopila tehnične topove, saj smučišče na Straži letos ne bo delovalo.