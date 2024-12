Osma sezona prinaša osredotočenost na odnose, zaupanje in odgovornost

Iniciativa Heroji furajo v pižamah , ena vodilnih slovenskih iniciativ za zmanjševanje voženj pod vplivom alkohola, vstopa v svojo osmo sezono z osveženim poslanstvom: graditi odnose, zaupanje ter odgovornost med mladimi in starši . Letos še posebej poudarja, kako pomembno je, da otroci in mladostniki v ključnih trenutkih zaupajo staršem ter jih brez strahu prosijo za pomoč, četudi se znajdejo v situacijah, v katerih so pod vplivom alkohola ali drugih substanc.

S Krisom Guštinom in Guštijem odpirajo tematiko odnosa in ozaveščajo, da alkohol in droge ne sodijo za volan.

Osem let preventivnega delovanja

Projekt, ki so ga zasnovali v Zavodu VOZIM skupaj z zavarovalnico Generali in agencijo Luna \TBWA ob podpori ministrstva za zdravje, je v osmih letih dosegel več kot 15 tisoč mladih in aktivno vključil 27 občin, s čimer je postal zgled celostnega preventivnega dela v Sloveniji. "Ponovno dajemo v ospredje, kdo so pravi heroji. To so starši, ki se aktivno vključijo v življenja svojih otrok, ali celo obratno – otroci oziroma mladi, ki prevzamejo odgovornost za varnost svojih staršev," je povedal direktor Zavoda VOZIM David Razboršek. Ob tem je izpostavil, da so mladi v zadnjem desetletju prepolovili število prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Poudaril je tudi, da "v Sloveniji ostaja ključen izziv močna zakoreninjenost alkohola v družbi, njegova vsakdanja prisotnost, vedno bolj pa tudi porast uporabe drugih psihoaktivnih snovi." Po podatkih policije je namreč uporaba teh v prometu zelo skrb vzbujajoča, saj je bilo že letos med 1.224 strokovnimi pregledi na droge pozitivnih 170, kar 658 pa odklonjenih.

Zaupanje, odnos, vzgoja

Letošnja kampanja, ki opozarja na zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola in drugih drog, nosi slogan Rock'n'Roll na odru, ne za volanom. Za prevoz vedno pokliči svojega heroja. Zasnovana je tako, da mlade spodbudi k odgovornim odločitvam, hkrati pa nagovori starše, da gradijo zaupljiv odnos s svojimi otroki. Dr. Albert in Leonida Mrgole iz Zavoda Vezal, vodilna terapevta, predavatelja ter učitelja parov in staršev v Sloveniji, poudarjata: "Otroci morajo imeti zaupanje v starše. To pa ne nastane skozi prigovarjanje, kot je 'v težkih trenutkih mi moraš to povedat', temveč skozi izkušnje. Otroci morajo vedeti, da se lahko ob manjših napakah obrnejo na starše, ki se bodo odzvali razumevajoče in podporno, ne obsojajoče. Starši morajo biti otrokom varno pristanišče, zlasti v težkih situacijah, kar pa zahteva čas in zavestno gradnjo odnosa." Pri tem poudarjata, da je pomembno, da "otrokom privzgojimo odnos do sebe in jim pokažemo, da je vredno, da jim je mar zase in za druge, ter jih naučimo empatije in zavedanja, da ima vsako dejanje posledice. To je eden ključnih preventivnih dejavnikov. Prav tako morajo otroci razumeti pomen meja – ne le meja do substanc, temveč tudi meja užitkov, odrekanj in odgovornosti. Starši smo tisti, ki z lastnim zgledom in načinom življenja učimo, da so užitki in nagrade smiselni ob pravem času in na pravem mestu".

Sodelovanje z mladimi in strokovnjaki

Kampanja temelji na avtentičnosti, saj v svojo zasnovo aktivno vključuje mlade. Digitalni kreativni direktor agencije Luna \TWBA Jan Omahen pravi: "Letošnja kampanja normalizira pravilne odločitve, hkrati pa gradi zaupanje med mladimi in starši. S sodobnimi vizualnimi pristopi in vključitvijo mladih v ustvarjalni proces smo poskrbeli, da ključno sporočilo doseže pravo ciljno skupino."

Prav zato so v letošnjo kampanjo povabili Krisa Guština iz skupine Joker Out in njegovega očeta Guštija, ki predstavljata zgled pozitivnega odnosa med generacijami. "Kris me sicer še nikoli ni poklical sredi noči in me prosil, naj ga pridem iskat, verjamem pa, da bi to naredil brez zadržkov, če bi bil kdaj v takšni poziciji. Alkohol je bil v moji generaciji po koncertih seveda prisoten in še vedno je, vendar vedno poskrbimo, da nas s koncertov pelje usposobljen voznik s kombijem in tako varno pridemo domov. To je dobra praksa, ki smo jo predstavili tudi mladim in tega se sedaj drži tudi Kris," je povedal Gušti. Kris pa je dodal: "Vem, da bi bil (oče) pripravljen priti pome, če bi se znašel v takšni situaciji. Midva imava ta privilegij, da živiva v Ljubljani, kjer lahko vsak trenutek v najhujšem primeru dobiš taksi ali pa se sprehodiš peš domov. V odročnejših krajih pa je situacija precej drugačna. V tistih primerih je pomembno, da mladi pokličejo svoje starše, da jih pridejo iskat. Upamo, da bomo z letošnjo kampanjo tako mladim kot tudi starejšim pokazali, da je to najboljša rešitev za takšne situacije."

Skupaj sta nastopila v kampanjskem videu letošnje osme sezone pobude Heroji furajo v pižamah (www.heroji.si), ki predstavlja prikaz odlično zgrajenega odnosa, o čemer so prepričani tudi v Zavodu VOZIM. "Za nas je sodelovanje z mladimi ključnega pomena. Prepričani smo, da bodo naše aktivnosti pripomogle k ozaveščanju in spodbujanju odgovornega vedenja ne le med njimi, pač pa bodo spodbudile tudi starejše, da končno spoznajo, da alkohol in droge resnično ne sodijo na cesto," dodaja Razboršek.

Statistika opozarja na trende

Policijski podatki za leto 2024 kažejo, da se število prometnih nesreč zaradi alkohola sicer zmanjšuje, a uporaba drog v prometu narašča. Matjaž Leskovar iz Policijske uprave Ljubljana izpostavlja: "Do 19. novembra letos je bilo zabeleženih 1.307 prometnih nesreč zaradi alkohola, kar je manj kot leto prej. Kljub temu ostaja skrb vzbujajoče, da je letos že 16 oseb izgubilo življenje zaradi vinjenega povzročitelja, lani v celem letu 19. Vse večji izziv pa predstavlja porast voženj pod vplivom drog in nesreč zaradi njih, tako med mladimi kot tudi starejšimi." A ob tem dodaja, da so poleg nadzora, ki je v tem obdobju obsežnejše, preventivne akcije, med katere spadajo tudi Heroji furajo v pižamah, ključne, saj naslavljajo mlade neposredno in spodbujajo vrstniško vplivanje, kar je v obdobju najstništva najpomembnejše.

Glas mladih o alkoholu in drogah

Mladi, vključeni v projekt, izpostavljajo skrb vzbujajočo dostopnost alkohola in drog. Alojzija Sovič opozarja: "V Sloveniji je alkohol zelo lahko dostopen tudi za mladoletne. Skrb vzbujajoče pa je, da pogosto prav starši dajejo slab zgled, ko sedejo za volan pod vplivom alkohola." Podobno meni tudi Neža Pirjevec, ki se sprašuje: "Zakaj imamo kot mladi vozniki najprej 0,0, nato pa se po dveh letih stopnja spremeni na 0,24? A se v tem času v naših glavah kaj spremeni? In zakaj so starši prepogosto tisti, ki se pod vplivom alkohola brez slabe vesti usedejo za volan?" Na to vprašanje mladim tako v Zavodu VOZIM kot strokovnjaki ne morejo odgovoriti. Prav zato predlagata več ozaveščanja in delavnic za mlade: "Moramo se naučiti, da se lahko zabavamo brez alkohola ali drog. Pomembno je, da se o teh temah pogovarjamo in gradimo kulturo odgovornosti."

Podpora partnerjev za varnost na cestah

Dolgoletna podpornica projekta je tudi Zavarovalnica Generali. Njihova predstavnica Tea Rojec poudarja pomen tovrstnih iniciativ: "Heroji furajo v pižamah odlično rešujejo problem voženj pod vplivom alkohola, saj vključujejo mlade in zagovarjajo odgovorno vedenje. Na posvetih, kjer sodelujemo, z našim simulatorjem vožnje pod vplivom omogočamo mladim, da na varen način spoznajo, kako močno alkohol vpliva na reakcijski čas voznika."

Klic k akciji

Heroji furajo v pižamah letos znova pozivajo mlade in starše k odprtemu dialogu in medsebojnemu zaupanju, ki sta temelj varnejših odločitev. Kritičen pogled mladih na problematiko alkohola je spodbuden znak, da se zavedajo izzivov, ki jih prinaša družbena normalizacija alkohola. Hkrati pa se odpira priložnost za družbeni dialog. Ne pozabimo, heroj je vsakdo, ki sredi noči v pižami poskrbi za varen prevoz svojih najbližjih – majhna dejanja, ki lahko pomenijo velike spremembe.

