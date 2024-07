"Danska ljudska stranka se bo pridružila Domoljubom za Evropo," je na omrežju X danes sporočil njen edini evropski poslanec Anders Vistisen. Dodal je, da se veselijo sodelovanja s skupino Identiteta in demokracija, ki ji je stranka doslej pripadala. Pridružitev danske stranke je danes na omrežju X potrdil tudi Orbanov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs.

The Danish People’s Party will join the Patriots of Europe Gruop in the @Europarl_DK. We’ll be looking forward to work with our old @IDGroupEP allies and new friends in 🇪🇸, 🇨🇿and 🇭🇺. We’re sure that being the 3ed largest group we can send a clear signal to the federalist…