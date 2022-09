Oprema, ki zagotavlja večjo možnost preživetja

Zastoj srca, zdravstvene težave, prometne nezgode, delovne nesreče in nesreče v gorah so samo nekatere izmed situacij, ko hitra in učinkovita zdravstvena pomoč rešuje življenja. Prvi posredovalci, mobilne enote z reševalnimi vozili in helikopterska nujna medicinska pomoč so predani reševanju življenj in brez vrhunske opreme svojega dela ne morejo opravljati tako učinkovito.

Preživetje v izrednih razmerah je odvisno tudi od pripomočkov in reševalne opreme, ki jo ima na voljo reševalec oziroma oseba, ki prva pride na mesto nezgode ali k osebi, ki je doživela poslabšanje zdravstvenega stanja.

Različne situacije in kraji, kjer pride do nevarnih dogodkov, od reševalcev zahtevajo, da so opremljeni z najrazličnejšimi napravami in potrebščinami, ki morajo biti kakovostne in hitro dostopne, da je odzivni čas čim hitrejši.

Regijski centri za obveščanje so lani prejeli 524.656 telefonskih klicev na številko 112, kar je povprečno več kot 1.430 klicev na dan. Največkrat – več kot 149.833-krat – so ljudje klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč.

Reševalna torba kot vrhunsko opremljena zdravniška ambulanta

Izdelovalci reševalne opreme imajo v mislih najrazličnejše situacije in kraje, kjer morajo reševalci najpogosteje posredovati. Glede na to se razvijajo vedno bolj izpopolnjeni pripomočki in naprave, ki sledijo najnovejšim medicinskim smernicam. Inovativni materiali in vrhunska izdelava omogočajo reševalnim ekipam, da s svojim znanjem rešijo čim več življenj.

Reševalne torbe ali nahrbtniki morajo z dobrimi mehanizmi za odpiranje in pregledno razporeditvijo prostorov omogočati hiter dostop do medicinskih pripomočkov in reševalne opreme za hitro posredovanje pri nesrečah in bolezenskih težavah na različnih krajih in v različnih situacijah. Reševalne torbe lahko uporabljajo kot dodatno torbo v ambulanti, na voljo so otroške urgentne ali posebne torbe za reševalno službo, standardne torbe za zdravniško službo in krizne intervencije.

Reševalne torbe z reševalno opremo so izredno trpežne in prostorne. Ponujajo dovolj prostora za reševalno opremo za začetno zdravljenje v ambulantah, tovarnah, gasilskih in reševalnih organizacijah ali v zasebnem avtomobilu. Opremljene so s kakovostnimi širokimi zadrgami.

Obložene stene reševalnih torb ščitijo celotno opremo, prostorski koncept pa je prilagojen posebnim zahtevam celovite in dobro organizirane prve pomoči. Značilnost reševalne torbe je velik glavni žep s spremenljivimi notranjimi predelki in številnimi prostornimi žepi na vseh straneh. Vsestransko udobje uporabe zagotavlja nastavljiv ramenski pas.

Velika prenosna torba za enostavno prenašanje 2- in 5-litrske kisikove jeklenke ima velik prostor za shranjevanje obsežne opreme, glavni predal z držalom za jeklenko in dodatne predale za shranjevanje, zunanji sprednji predal in dodaten sprednji predal za manjše izdelke, visoko odsevne trakove za boljšo vidnost, podloženo zunanjo oblogo, širok Velcra trak, dodatno oblazinjen ramenski pas za prijetno nošenje, stalni nadzor kisikove jeklenke z okencem, ki se odpre s pomočjo Velcra traka. Na voljo je tudi manjša torba za shranjevanje 2-litrske kisikove jeklenke za uporabo kisikove terapije. Reševalni nahrbtnik EPMC- AED za nujne primere pa s sprednjim predalom za prevoz skoraj vseh AED naprav zagotavlja zanesljivo nudenje prve pomoči. Torba ali nahrbtnik s predelom za defibrilator omogoča hiter odzivni čas v nujnih primerih.

Lekarna na poti: ampularij za celo vrsto zdravil

Reševalne ekipe morajo imeti na voljo tudi priročno torbo za shranjevanje ampul z zdravili. Tako imenovani ampulariji, ki zdravstvenim delavcem omogočajo, da nosijo vsa nujna zdravila v popolnih pogojih, da lahko ponudijo najboljšo zdravniško pomoč.

So različnih velikosti. Nekateri vsebujejo tudi hladilni gel, saj je treba določena zdravila hraniti na nižji temperaturi. Izbrati je mogoče tudi ampularije s prostorom za odlaganje igel in ostrih predmetov, nekateri pa so primerni tudi za prevoz bioloških snovi.

Ampulatoriji so na voljo v različnih velikostih in izvedbah.

Imobilizacija: nujna za oskrbo in transport poškodovancev

Za imobilizacijo in transport morajo imeti reševalne ekipe na voljo opornice za skoraj vse ude v primeru različnih vrst poškodb. Opornice morajo biti mehke konstrukcije, prilagodljive in vodoodporne, večkrat uporabne, lahke in kompaktne ter rentgensko prepustne.

Na voljo so opornice različnih velikosti, dvodelna ali enodelna koritasta nosila za prenos poškodovanih oseb in stezniki za imobilizacijo hrbtenice. Stezniki za imobilizacijo pri sedečem poškodovancu se uporabljajo v prometnih nesrečah za varen izvlek poškodovanca iz vozila ali pri vseh drugih sedečih poškodovancih s sumom na poškodbo hrbtenice.

V reševalnem kompletu ne smejo manjkati različni pripomočki, kot so večnamenske zložljive škarje s ključem za rezervoar s kisikom, in LED svetilke, dihalni baloni za reševanje dihalnih stisk pri novorojenčkih, otrocih in odraslih. Osnovna oprema pa vključuje tudi sanitetni material, reševalno odejo oziroma astro folijo, ki preprečuje podhladitev ali opekline pri izpostavljenosti soncu.

Pomoč za reševanje ob zastoju srca vedno pri roki

Za oživljanje odraslih pa si lahko priskrbimo tudi obrazno folijo v obliki priročnega obeska za ključe. S pomočjo te folije lahko pomagamo ponesrečencu ali obolelemu v srčnem zastoju z vpihi usta na usta, saj ima folija vgrajen filter, ki prepreči neposreden stik in zmanjša tveganje za prenos okužb. Obstaja pa tudi žepna obrazna maska za izvajanje umetnega dihanja, namenjena poklicnim reševalcem in laičnim osebam.