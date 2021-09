Opozicijski predlog za odpravo kazni za kršenje vladnih odlokov neuspešen že na odboru DZ

Poslanci LMŠ, NeP, SD in Levice so junija vložili zakonski predlog za abolicijo in amnestijo vseh, ki so bili kaznovani za prekrške na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja.

Poslanci LMŠ, NeP, SD in Levice so junija vložili zakonski predlog za abolicijo in amnestijo vseh, ki so bili kaznovani za prekrške na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Foto: STA

Odbor za pravosodje je zavrnil predlog za abolicijo in amnestijo vseh glob na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Ob tem je vrhovna državna tožilka Mirjam Kline opozorila, da se bo enak problem, kot je z globami po razveljavljenih odlokih, pojavil tudi pri sankcioniranju po PCT odloku.

Poslanci LMŠ, NeP, SD in Levice so junija vložili zakonski predlog za abolicijo in amnestijo vseh, ki so bili kaznovani za prekrške na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Postopke, ki še niso zaključeni, bi ustavili, pravnomočno zaključene pa razveljavili in povrnili plačane globe.

"Cilj predloga je enakopravna obravnava vseh"

Tina Heferle (LMŠ) je v imenu predlagateljev zakonske rešitve je izpostavila, da so bili odloki, ki jih je vlada sprejela za omejevanje širjenja epidemije, in so bili podlaga za izrečene kazni, kasneje na ustavnem sodišču razglašeni za neustavne. "V neki zreli demokraciji državljani ne bi smeli biti podvrženi kakršni koli represiji na podlagi predpisov, ki bi bili utemeljeni na neustavnih predpostavkah," je dejala poslanka. Cilj predloga je bil po njenih besedah enakopravna obravnava vseh.

V Pravni mreži za varstvo demokracije so sicer opozarjali, da predlog ni ustrezen, saj da pozablja na tiste državljane, ki so bili kaznovani po drugih odlokih za omejevanje epidemije, ki se jih odločba ustavnega sodišča ni dotaknila, ali po zakonu o javnem redu in miru. Na Vrhovnem državnem tožilstvu pa so spomnili še na tiste, katerih postopki so v drugih fazah - na primer kazni še niso plačali ali pa so jim odredili izpolnitev kazni z alternativnimi ukrepi.

Stroka opozarja: tudi PCT pogoj nima zakonske podlage

Kljub temu pa so na Vrhovnem državnem tožilstvu namero, da bi se sistemsko uredilo "nevzdržno situacijo glede neustavnih vladnih odlokov" pozdravili. Je pa vrhovna državna tožilka Klinetova poslance v razpravi opozorila, da se bo enak problem kot z zdaj neustavnimi odloki pojavil tudi pri sankcioniranju kršitev odloka o pogoju preboleli, cepljeni, testirani (PCT). "Stroka že opozarja, da nima zakonske podlage," je dejala tožilka.

Vlada predloga ne podpira, je v razpravi pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Kot je dejala, intenzivno pripravljajo novo besedilo novele zakona o nalezljivih boleznih, ki bo reševal tudi tematiko, ki je danes v razpravi.

Branislav Rajić (NeP) je koalicijo pozval, naj se ljudem opravičijo in jim povedo, da bodo plačane globe dobili vrnjene. "Pomagamo vladni koaliciji in vladi, da to rešijo," je dejal. Pozval jih je tudi, naj stopijo predlagateljem zakona naproti in do plenarne seje DZ zakonski predlog pomagajo še izboljšati.

Poslanec SDS Jure Ferjan je ob napovedi, da predloga zakona ne bo podprl, opozoril na naraščanje epidemije. Zato bi s kolegi poslanci po njegovem mnenju morali pozivati ljudi k cepljenju in upoštevanju ukrepov. Če bi poslanci to več počeli, ne bi bilo niti toliko teh primerov kazni zaradi kršitev odlokov, je ocenil.

Koalicijska večina na odboru za pravosodje je po daljši razpravi zakonski predlog zavrnila. Kljub pozivom nekaterih opozicijskih kolegov k razumu in podpori rešitvi, s katero da se lahko državljanom opravičijo za protiustavne globe, so poslanci koalicije glasovali proti.