Opolnoči so se spremenile cene pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 0,8 centa in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,382 evra za liter, liter dizla pa je z 1,426 evra dražji za 0,5 centa. Podražilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 0,9 centa na 1,010 evra za liter.

Nove cene bodo veljale do 5. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za 50 litrov 95-oktanskega bencina bodo vozniki odšteli 69,10 evra, za 50 litrov dizla pa 71,30 evra. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik brez prevoza plačal 1.010 evrov.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje. Marže trgovcev so ob tem v skladu z vladno uredbo omejene.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah trgovci določajo sami.