Ohladilo se bo, pričakujemo lahko dež

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo občasno rahlo deževalo na zahodu, sredi dneva na severovzhodu, popoldne in zvečer pa se bo dež širil proti zahodu. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer zmerna burja. Temperature bodo sredi dneva dosegle od 11 do 17 stopinj Celzija, popoldne se bo od severovzhoda hladilo.

Ponoči bodo padavine ponehale, najkasneje na Gorenjskem. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

V soboto bo ponekod še deževalo

Jutri bo pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bodo od zahoda razširile padavine, ki ne bodo dosegle Prekmurja in dela Štajerske. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 metri. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa predvsem sredi dneva in popoldne severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Veter bo v nedeljo čez dan oslabel in v noči na ponedeljek ponehal.