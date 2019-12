Odstopili direktor in trije člani sveta Zavoda za transfuzijsko medicino

Odstopili so direktor Zavoda za transfuzijsko medicino Branko Matjašec in tudi trije člani sveta, so potrdili na zavodu in na ministrstvu za zdravje. Minister Aleš Šabeder je že predlagal nove člane sveta, predlog bo v najkrajšem času na vladi. Svet zavoda v novi sestavi bo med drugim začel tudi postopek imenovanja novega direktorja.