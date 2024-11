Odprt je razpis za dodelitev pomoči osnovnošolcem, ki živijo v težkih razmerah

So stiske, s katerimi družine po vsej Sloveniji živijo vse leto. Nekateri otroci namreč niso deležni enakih možnosti kot njihovi vrstniki, prikrajšani so za doživetja in brezskrbno otroštvo. Rotary klub Ljubljana tako ponovno odpira razpis za dodelitev pomoči osnovnošolcem in organizira že 32. Miklavžev koncert.

Dobrodelni Miklavžev koncert je tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Distrikta 1912 Slovenija. Prva je bila leta 1993, letošnja pa bo na sporedu 1. decembra ob 20. uri na 1. programu TV Slovenija. "S ponosom in iskreno srečo se spominjamo več kot tridesetletne zgodovine pomoči in dobrodelnosti. Hkrati pa z zaupanjem v dobrosrčnost ljudi zremo v prihodnost, ki jo bomo tudi letos lahko polepšali otrokom po vsej Sloveniji," poudarja Aaron Marko, predsednik Rotary kluba Ljubljana.

Tudi letos bogat program

Tokrat bosta gledalce skozi program pospremila voditelja Uma Štader, glavna igralka filma Gajin svet 2, in igralec Vojko Belšak, član Drame SNG Maribor. Na koncertu bodo nastopili Nuška Drašček, Ana Soklič feat. Soul Cast, Anabel, Isaac Palma, Tilen Artač in številni drugi vrhunski nastopajoči. Že tradicionalno bo koncert obogatila tudi zasedba RTV Slovenija, in sicer Simfonični orkester ter mladinski in otroški zbor z dirigentom Davorinom Morijem. Z baletno točko bodo nastopili tudi plesalci SNG Opera in balet Ljubljana v koreografiji Renata Zanelle.

Voditelja letošnjega koncerta bosta Uma Štader in Vojko Belšak. Foto: arhiv naročnika

Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole in njihovi skladi

Osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ali njihov šolski sklad se lahko na razpis Rotary kluba Ljubljana za dodelitev sredstev prijavijo do 31. 12. 2024 do 20. ure. Več informacij in vloga za razpis so objavljeni na spletni strani Rotary kluba Ljubljana. Zbrana sredstva bodo ponovno namenjena slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Razpis za pomoč bo odprt do konca decembra. Foto: arhiv naročnika

Vse do konca decembra lahko otrokom pomagamo vsi, in sicer s poslanim SMS-sporočilom na številko 1919 s ključno besedo MIKLAVZ10 in podarili boste deset evrov ali s ključno besedo MIKLAVZ5 in podarili boste pet evrov. Skupaj lahko pomagamo ustvariti spomine, ki bodo otrokom ostali za vedno.

Naročnik oglasnega sporočila je HERMAN & PARTNERJI D.O.O.