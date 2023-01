Center za učenje kliničnih veščin za področje dentalne medicine bo študentom dentalne medicine omogočal, da skozi učenje različnih postopkov in tehnik pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za varno obravnavo pacientov in pripravljenost na izzive sodobne klinične prakse.

Projekt, ki je vreden dva milijona evrov, je omogočila medicinska fakulteta. Razprostira se na 365 kvadratnih metrih z dvema vajalnicama. Velika vajalnica, ki je velika 153 kvadratnih metrov, ima 32 sodobno opremljenih delovnih mest za študente ter eno za učitelja. Mala vajalnica, ki je velika 57 kvadratnih metrov, ima 12 delovnih mest in mesto za učitelja, so sporočili z medicinske fakultete.

Novi CUKV-DM omogoča sodobne metode poučevanja, aktivno in individualizirano učenje

Sodobna delovna mesta so opremljena z delovno in asistentsko enoto, stopalko, lučjo, zobozdravniško enoto in fantomsko glavo. V fantomske glave so pritrjeni modeli čeljusti z akrilatnimi zobmi. Vsa mesta so opremljena tudi s kamero, ekranom in računalnikom ter multimedijskim sistemom za podporo pouku. Na vsakem otoku z delovnimi mesti je dodaten računalnik, povezan z intraoralnim skenerjem 3D, ki si ga deli od štiri do šest študentov in omogoča optični zajem podatkov zob in čeljusti v 3D.

Študenti se bodo tako lahko z digitalno tehnologijo seznanili že v prvih letih študija, saj bo ta v prihodnosti širše dostopna in bo pomembno preoblikovala vsakdanjo klinično prakso v dentalni medicini.

V veliki vajalnici bodo študenti vadili postopke pod nadzorom pedagoškega kadra, strokovnjakov različnih vej dentalne medicine z medicinske fakultete, ki bodo študente skrbno vodili, da bodo pridobili zadostne kompetence, preden bodo na kliničnih vajah obravnavali svoje paciente.

Pomembna pridobitev novega CUKV-DM je mala vajalnica, ki je namenjena samostojnemu delu dodiplomskih študentov. Ta vajalnica je na voljo študentom kadarkoli, v njej lahko vadijo tudi tisti, ki že obravnavajo svoje paciente.

Študentom omogočen lažji prehod v pravo klinično okolje

Center simulira klinično okolje, saj je opremljen z enako opremo, instrumenti in materiali, kot jih študenti potem uporabljajo na kliničnih vajah. Omogoča dvo- in štiriročno delo kot pri pravem delu v zobozdravniški ordinaciji.

V CUKV-DM potekajo demonstracije kliničnih postopkov, vadba kliničnih veščin v varnem okolju, ocenjevanje napredka študenta, pa tudi raziskovalno delo študentov. Klinične veščine študenti vadijo s področja diagnostike, načrtovanja in zdravljenja z vseh področij dentalne medicine. Študentom omogoča najboljše pogoje za učenje, cilj pri tem pa je, da bodo bodoče generacije diplomantov s svojim teoretičnim znanjem in praktičnimi veščinami zadovoljile potrebe pacientov in širše skupnosti ter tako soustvarjale zdravo prihodnost.