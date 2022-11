Odprla so se volišča za referendumsko odločanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vsej Sloveniji so se ob 7. uri odprla vrata več kot tri tisoč volišč za referendumsko glasovanje. Na njem državljani odločajo o uveljavitvi zakonov o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTVS. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, prvi izidi današnjega glasovanja pa bodo znani po 20. uri.