Od maratona do Triglava – to je delodajalec, ki mu je mar za zdravje zaposlenih

Kdo bo v nedeljo brezplačno tekel na ljubljanskem maratonu? Kdo lahko jutri brezplačno pokliče psihologa za pogovor? Kdo si lahko vsak dan med delovnim časom vzame nekaj minut za vadbo? Kdo za osvojeni vrh prejme nagrado? Odgovor na vsa vprašanja je enak – sodelavka ali sodelavec pri HOFERju. Pri diskontnem trgovcu z različnimi ukrepi in ugodnostmi skrbijo za varno in zdravo okolje oz. za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Foto: HOFER

Pri enem od najprivlačnejših delodajalcev pri nas, HOFERju, smo preverili, katere ugodnosti na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga nudi. Trgovec, ki je nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje, je namreč za sodelavce pripravil celosten program promocije zdravja na delovnem mestu. "V službi preživimo velik del vsakdana, zato želimo svojim sodelavkam in sodelavcem nuditi program, ki v središče postavlja njihovo zdravje in dobro počutje," pravijo pri HOFERju. In kaj to dejansko pomeni?

Brezplačna štartnina za športni dogodek

HOFER svojim zaposlenim in njihovim otrokom krije štartnino za en športni dogodek na leto – in tako bomo njihove navdušene tekače ta konec tedna videli tudi na ljubljanskem maratonu. Prav vsakemu, ki se udeleži športnega dogodka, delodajalec pokloni športno majico in športno vrečko s pijačo in zdravimi prigrizki.

HOFERjevi zaposleni imajo vsak dan v službi na voljo brezplačno sveže sadje in zelenjavo, leta 2021 pa so uvedli tudi t. i. Migi minute oz. aktivni odmor med delovnim časom, ki je namenjen razteznim vajam in vajam za krepitev telesa. "Imamo svoje Migi šefice in Migi šefe, sodelavke in sodelavce, ki so jim blizu zdravo življenje, zdrava prehrana in gibanje. Zanje smo organizirali izobraževanje o načinih motiviranja ostalih sodelavk in sodelavcev za zdrav življenjski slog ter izvajanju delovnih nalog v skladu s pravili varnosti pri delu," pojasnjujejo pri HOFERju, Migi šefice in šefi z ekipo vsak dan izvedejo izbran sklop vaj, spodbujajo h gibanju, zdravi prehrani ter opozarjajo na varnost na delovnem mestu.

HOFERjeve Migi šefice in Migi šefi na letnem izobraževanju Foto: HOFER

Pet ur brezplačnega psihološkega svetovanja na leto

V letu 2021 so začeli tudi projekt TransFERzala. Med zaposlene vsako leto razdelijo knjižice, v katerih je predstavljenih 30 vrhov iz različnih delov Slovenije. Sodelavke in sodelavci lahko skozi leto zbirajo žige in tako lažje sledijo svojemu napredku pri osvajanju slovenskih hribov in gora. Tiste, ki jih zberejo več kot pet, tudi nagradijo.

Kljub ustrezni preventivi, kot sta zdravo prehranjevanje in redno gibanje, lahko vselej nastopijo zdravstvene težave. HOFERjevim zaposlenim je na voljo kolektivno zdravstveno zavarovanje po ugodnejši HOFER ceni, ki omogoča hitrejši dostop do specialističnih zdravstvenih storitev.

brezplačno psihološko svetovanje za vse svoje sodelavke in sodelavce. Na izbrane psihologe se lahko obrnejo v primeru kakršnekoli stiske, ne glede na to, ali se nanaša na medosebne odnose v službi ali doma, samopodobo, stres, vzgojo, hujše osebne stiske ali gre le za željo po osebnostni rasti. Na dolg seznam ugodnosti je leta 2022 trgovec dodal še eno zelo pomembno:za vse svoje sodelavke in sodelavce. Na izbrane psihologe se lahko obrnejo v primeru kakršnekoli stiske, ne glede na to, ali se nanaša na medosebne odnose v službi ali doma, samopodobo, stres, vzgojo, hujše osebne stiske ali gre le za željo po osebnostni rasti.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.