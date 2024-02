Od balonov do srčkov: uživajte v romantičnem vzdušju Cityparka

Oglasno sporočilo

Ujemite priložnost in ustvarite čarobno fotografijo. Foto: Euromarkt center d.o.o.

V duhu ljubezni se med soboto, 10., in sredo, 14. februarja, v Cityparku odvija tradicionalni Valentinov sejem, ker boste na stojnicah s pestro izbiro našli številne pozornosti za svoje najbližje. Razveselite jih s prav posebnimi bombonjerami, skrbno sestavljenim cvetličnim aranžmajem ali družabno igro za romantičen večer v dvoje. Naj bo vaš februar poln ljubezni.

Foto: Euromarkt center d.o.o.

jutri, 7. februarja, na povezavi tukaj. Med vsemi prijavljenimi bo strokovna žirija izbrala ustrezne kandidate in jih povabila na profesionalno fotografiranje.



Izkoristite svoj potencial, vstopite v svet vplivnežev in izkusite svetlobo modne industrije.



