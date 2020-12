Oblačnost se bo povečala, po nižinah bo megleno

Danes se bo po precej jasnem jutru dopoldne na zahodu oblačnost povečala, manj jo bo v vzhodnih krajih. Ponekod po nižinah se bo večino dneva zadrževala megla. V višjih legah bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo v severnih in vzhodnih krajih delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nekaterih nižinah bo predvsem dopoldne megla.

Drugod bo pretežno oblačno, zlasti ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. V višjih legah bo razmeroma toplo, tam bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 9, ob morju do 11 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v hribih, napovedujejo vremenoslovci.